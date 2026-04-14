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OAC / Marseille II, Stade Pibarot, Alès

OAC / Marseille II, Stade Pibarot, Alès

OAC / Marseille II, Stade Pibarot, Alès samedi 16 mai 2026.

Lieu : Stade Pibarot

Adresse : Chemin des Sports, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : Entrée générale : 7€ / Tarif réduit : 5€ / Moins de 12 ans : gratuit

OAC / Marseille II Samedi 16 mai, 18h00 Stade Pibarot Gard

Entrée générale : 7€ / Tarif réduit : 5€ / Moins de 12 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T20:00:00+02:00

Stade Pibarot Chemin des Sports, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.olympique-ales-cevennes.fr »}]
26e journée de National 3. Match Foot

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