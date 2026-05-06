VUE DE QUARTIER • projet artistique, Urban Parc, Alès

VUE DE QUARTIER • projet artistique 14 mai – 6 juin Urban Parc Gard

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Et toi ? C’est quoi la vue de ton quartier ? À travers la photographie, le collage et l’écriture, explore tes souvenirs, tes émotions et ton quotidien pour créer une vision unique de ton environnement. Viens partager, imaginer, créer avec d’autres habitant·es et participer à une œuvre collective visible dans la rue Marcel Paul.

Ramène une photo de ton quartier, quelque chose que tu trouves beau, un recoin que personne ne connaît, un endroit où tu te sens bien, un petit détail rien qu’à toi et viens le transformer avec nous !

Des ateliers gratuits, ouverts à tous et toutes, pour s’exprimer et transformer son regard.

L’installation et le vernissage de l’expo de rue aura lieu durant le festival Chauffe Marcel dans la Rue Marcel Paul le vendredi 5 juin.

Dates :

jeudi 14 mai • 14h-17h (atelier)

mercredi 3 juin • 16h-19h (atelier)

vendredi 5 juin • 16h-19h30 (installation et vernissage)

samedi 6 juin • 14h-17h (atelier pendant le Festival Chauffe Marcel à l’Urban Parc)

Rdv :

à la Maison de Projet (rue Lavoisier) + déambulation urbaine jusqu’à l’Urban Parc (rue Marcel Paul)

Gratuit • sur inscription au 06 76 21 86 40

Urban Parc 17 rue Marcel Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 43 35 76 https://www.urbanparc.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 21 86 40 »}]

Réalisation collective d’une expo de rue photographie écriture