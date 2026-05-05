Cours de théâtre, théâtre de la rousselle, Bordeaux

Cours de théâtre 14 – 17 septembre théâtre de la rousselle Gironde

Les prix varient en fonction de l’atelier choisi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T20:00:00+02:00 – 2026-09-14T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Rentrée de nos cours hebdomadaires, de septembre à juin.

Mercredi 16 septembre :

– Enfant- 7/10 ans – 13h30/15h

– Préadolescent- 11/13 ans-15h/16h30

– Adolescents -14/17 ans – 16h30/18h30

Lundi 14 septembre : Masterclass (travail sur des textes)-20h23h

Mardi 15 septembre : Improvisations et formes de jeu (techniques de jeu) – 20h23h – 23 impasse Sully 33000 Bordeaux

Jeudi 17 septembre : Troupe amateure Enchântier (Création de spectacle) – 20h23h

Toutes les infos sont sur notre site internet.

théâtre de la rousselle 77 rue de la rousselle 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0615064693 https://www.larousselle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.enchantiertheatre.fr/cours-theatre-bordeaux/ »}] Petit théâtre intimiste en plein coeur de Bordeaux.

Cours de théâtre pour les enfants, adolescents et adultes