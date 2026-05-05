Cours de théâtre, théâtre de la rousselle, Bordeaux
Cours de théâtre, théâtre de la rousselle, Bordeaux lundi 14 septembre 2026.
Cours de théâtre 14 – 17 septembre théâtre de la rousselle Gironde
Les prix varient en fonction de l’atelier choisi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T20:00:00+02:00 – 2026-09-14T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00
Rentrée de nos cours hebdomadaires, de septembre à juin.
Mercredi 16 septembre :
– Enfant- 7/10 ans – 13h30/15h
– Préadolescent- 11/13 ans-15h/16h30
– Adolescents -14/17 ans – 16h30/18h30
Lundi 14 septembre : Masterclass (travail sur des textes)-20h23h
Mardi 15 septembre : Improvisations et formes de jeu (techniques de jeu) – 20h23h – 23 impasse Sully 33000 Bordeaux
Jeudi 17 septembre : Troupe amateure Enchântier (Création de spectacle) – 20h23h
Toutes les infos sont sur notre site internet.
théâtre de la rousselle 77 rue de la rousselle 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0615064693 https://www.larousselle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.enchantiertheatre.fr/cours-theatre-bordeaux/ »}] Petit théâtre intimiste en plein coeur de Bordeaux.
Cours de théâtre pour les enfants, adolescents et adultes
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