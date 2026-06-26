Cours de yin yoga Mairie du 11e arrondissement PARIS

Cours de Yin Yoga

L’association Yoga Vision vous invite à découvrir le Yin Yoga, une pratique douce et accessible à toutes et tous, quel que soit votre niveau.

Dans le cadre exceptionnel de la cour de la mairie du 11e, accordez-vous un moment de calme et de ressourcement. Le Yin Yoga invite à ralentir, à relâcher les tensions et à se reconnecter à soi à travers des postures tenues plusieurs minutes dans une atmosphère apaisante.

Prévoir une tenue confortable.

Des tapis seront mis à disposition sur place. Si vous souhaitez être certain·e d’en avoir un, vous pouvez également venir avec votre propre tapis.

Au plaisir de vous accueillir pour cette parenthèse de douceur et de détente au cœur du 11e arrondissement !

L’association Yoga Vision propose une séance de Yin Yoga ouverte à toutes et tous. Cette pratique douce invite à ralentir, relâcher les tensions et se recentrer lors d’un moment de détente et de ressourcement au cœur de la ville.

Le vendredi 28 août 2026

de 11h00 à 12h00

Le vendredi 03 juillet 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T12:00:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T12:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



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