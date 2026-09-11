Cours de Yoga à la Villa Gabrielle, Villa Gabrielle, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Villa Gabrielle · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Cours de Yoga à la Villa Gabrielle Samedi 19 septembre, 14h30 Villa Gabrielle Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h, participez à un cours de yoga dans les jardins de la Villa Gabrielle, un joyau du patrimoine villeneuvois datant du 18ème siècle.
Venez vous initier au yoga avec l’Atelier Yoga-René Kubiak et profitez du calme des jardins de la villa, un lieu propice à la respiration et à la méditation.
Horaires
Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h.
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Programme de la Villa Gabrielle
Pour célébrer le patrimoine de la ville, la villa accueille des ateliers et animations tout le week-end !
Programme complet : https://urlr.me/jN6KXM
Villa Gabrielle 29 Rue Pasteur, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Annappes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}, {« link »: « https://urlr.me/jN6KXM »}]
Samedi 19 septembre à 14h30, participez à un cours de yoga dans les jardins de la Villa Gabrielle, un joyau du patrimoine villeneuvois datant du 18ème siècle. patrimoine journées du patrimoine
Ville de Villeneuve d’Ascq
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