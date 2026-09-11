Cours de Yoga à la Villa Gabrielle, Villa Gabrielle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Cours de Yoga à la Villa Gabrielle Samedi 19 septembre, 14h30 Villa Gabrielle Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h, participez à un cours de yoga dans les jardins de la Villa Gabrielle, un joyau du patrimoine villeneuvois datant du 18ème siècle.

Venez vous initier au yoga avec l’Atelier Yoga-René Kubiak et profitez du calme des jardins de la villa, un lieu propice à la respiration et à la méditation.

Horaires

Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Programme de la Villa Gabrielle

Pour célébrer le patrimoine de la ville, la villa accueille des ateliers et animations tout le week-end !

Programme complet : https://urlr.me/jN6KXM

Villa Gabrielle 29 Rue Pasteur, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Annappes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}, {« link »: « https://urlr.me/jN6KXM »}]

Samedi 19 septembre à 14h30, participez à un cours de yoga dans les jardins de la Villa Gabrielle, un joyau du patrimoine villeneuvois datant du 18ème siècle. patrimoine journées du patrimoine

Ville de Villeneuve d’Ascq