Cours de Yoga Charroux
Cours de Yoga Charroux jeudi 3 septembre 2026.
Charroux
Cours de Yoga
Centre de loisirs de Charroux Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-03
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-09-03
L’association Yoga Culture de Charroux vous invite à découvrir ses cours de yoga pour la saison 2025/2026. Les cours sont ouverts à tous les niveaux et sont dispensés par deux professeurs. Un premier cours d’essai est gratuit !
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Centre de loisirs de Charroux Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 50 55 17 sylvianne.meunier@wanadoo.fr
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English :
The association Yoga Culture de Charroux invites you to discover its yoga classes for the 2025/2026 season. Classes are open to all levels and taught by two teachers. A first trial class is free!
L’événement Cours de Yoga Charroux a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Val de Sioule
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