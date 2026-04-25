Charroux

Cours de Yoga

Centre de loisirs de Charroux Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-03

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-09-03

L’association Yoga Culture de Charroux vous invite à découvrir ses cours de yoga pour la saison 2025/2026. Les cours sont ouverts à tous les niveaux et sont dispensés par deux professeurs. Un premier cours d’essai est gratuit !

.

Centre de loisirs de Charroux Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 50 55 17 sylvianne.meunier@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Yoga Culture de Charroux invites you to discover its yoga classes for the 2025/2026 season. Classes are open to all levels and taught by two teachers. A first trial class is free!

L’événement Cours de Yoga Charroux a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Val de Sioule