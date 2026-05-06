Cours de Yoga Détox Happy Center Dole
Cours de Yoga Détox Happy Center Dole samedi 19 septembre 2026.
Dole
Cours de Yoga Détox
Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole Jura
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:15:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Ce cours thématique est conçu pour stimuler les fonctions d’élimination naturelle du corps par un travail postural spécifique. La séance se concentre sur les torsions vertébrales et abdominales et les postures massant les organes internes.
Sur le plan mécanique, ces mouvements de rotation créent un effet de compression-décompression qui favorise la circulation sanguine vers les organes digestifs et aide à libérer les tensions le long de la colonne vertébrale. C’est une pratique particulièrement recommandée après des périodes d’excès, de sédentarité ou de fatigue saisonnière.
La séance comprend
Enchaînements de torsions Postures debout et au sol pour mobiliser la colonne dans toute son amplitude.
Travail respiratoire (Pranayama) Techniques de respiration abdominale pour masser les organes internes.
Récupération Une phase de relaxation finale pour stabiliser le système nerveux.
Public Accessible à tous (débutants acceptés).
Matériel Tenue souple conseillée, tout le matériel est sur place.
Confort parking privé et établissement de 125m2 climatisé
Places limités, réservations obligatoires sur notre site internet .
Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Cours de Yoga Détox
L’événement Cours de Yoga Détox Dole a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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