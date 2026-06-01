Cours de Yoga en plein air Basse-Ham
Cours de Yoga en plein air Basse-Ham dimanche 28 juin 2026.
Basse-Ham
Cours de Yoga en plein air
Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23
Profitez d’une séance de relaxation dans un cadre en pleine nature, au bord de l’eau à Nautic’Ham.
Rendez-vous en face des structures de jeu pour enfants de l’esplanade centrale
Pensez à apporter un tapis ou une serviette et une bouteille d’eauTout public
0 .
Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com
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English :
Enjoy a relaxing session surrounded by nature, right by the water at Nautic’Ham.
Meet in front of the children’s play area on the central plaza.
Be sure to bring a mat or towel and a bottle of water.
L’événement Cours de Yoga en plein air Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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