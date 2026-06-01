Basse-Ham

Cours de Yoga en plein air

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23

Profitez d’une séance de relaxation dans un cadre en pleine nature, au bord de l’eau à Nautic’Ham.

Rendez-vous en face des structures de jeu pour enfants de l’esplanade centrale

Pensez à apporter un tapis ou une serviette et une bouteille d’eauTout public

0 .

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a relaxing session surrounded by nature, right by the water at Nautic’Ham.

Meet in front of the children’s play area on the central plaza.

Be sure to bring a mat or towel and a bottle of water.

L’événement Cours de Yoga en plein air Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME