Cours de Yoga (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde
Cours de Yoga (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde mercredi 6 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Cours de Yoga (Hotel Le Collonges)
3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:15:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-07 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-27 2026-05-28
Cours de yoga
Tous les mercredis à 18h15
Tous les jeudi à 12h15
Sous réservation (à partir de 4 participants)
Les cours de Yoga 15€ la séance 130€ le pass 10 + 1 offerte .
3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 09 58
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English : Cours de Yoga (Hotel Le Collonges)
L’événement Cours de Yoga (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme
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