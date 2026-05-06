Brive-la-Gaillarde

Cours de Yoga (Hotel Le Collonges)

3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:15:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-27 2026-05-28

Cours de yoga

Tous les mercredis à 18h15

Tous les jeudi à 12h15

Sous réservation (à partir de 4 participants)

Les cours de Yoga 15€ la séance 130€ le pass 10 + 1 offerte .

3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 09 58

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English : Cours de Yoga (Hotel Le Collonges)

L’événement Cours de Yoga (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme