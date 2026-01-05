La Pause EMMAÜS repair café Brive-la-Gaillarde

La Pause EMMAÜS repair café

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Repair café viens réparer ton petit électro !

De 14h à 17h à La Pause Emmaüs. .

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31

