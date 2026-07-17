Cours d’initiation à la langue arabe | Tarek Abouelgamal, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing
samedi 19 décembre 2026 · Institut du monde arabe-Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Cours d’initiation à la langue arabe | Tarek Abouelgamal Samedi 19 décembre, 16h30 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T16:30:00+01:00 – 2026-12-19T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-19T16:30:00+01:00 – 2026-12-19T17:30:00+01:00
Lors de ce cours d’intitiation, Tarek Abouelgamal propose de vous donner quelques bases de conversation et les principes généraux qui régissent la langue arabe.
Tarek Abouelgamal est coordinateur pédagogique au centre de langue de l’Institut du monde arabe (Paris) et enseignant à Sciences Po (Paris).
Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@ima-tourcoing.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/conference-cours-dinitiation-vive-la-langue-arabe/ »}]
Lors de ce cours d’intitiation, Tarek Abouelgamal propose de vous donner quelques bases de conversation et les principes généraux qui régissent la langue arabe.
IMA-Tourcoing
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