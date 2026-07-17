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Cours d’initiation à la langue arabe | Tarek Abouelgamal, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

samedi 19 décembre 2026 · Institut du monde arabe-Tourcoing · Tourcoing

Cours d’initiation à la langue arabe | Tarek Abouelgamal, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Institut du monde arabe-Tourcoing
Adresse
9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit sur réservation

Cours d’initiation à la langue arabe | Tarek Abouelgamal Samedi 19 décembre, 16h30 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T16:30:00+01:00 – 2026-12-19T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-19T16:30:00+01:00 – 2026-12-19T17:30:00+01:00

Lors de ce cours d’intitiation, Tarek Abouelgamal propose de vous donner quelques bases de conversation et les principes généraux qui régissent la langue arabe.
Tarek Abouelgamal est coordinateur pédagogique au centre de langue de l’Institut du monde arabe (Paris) et enseignant à Sciences Po (Paris).

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Lors de ce cours d’intitiation, Tarek Abouelgamal propose de vous donner quelques bases de conversation et les principes généraux qui régissent la langue arabe.

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