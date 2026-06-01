Cours d’O. Exposition de peintures, installations et objets sonores, Halle des Chartrons, Bordeaux

Cours d’O. Exposition de peintures, installations et objets sonores 7 – 18 juin Halle des Chartrons Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T11:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00

L’exposition « Cours d’O » est une expérience artistique à trois voix, conçue pour l’espace circulaire de la Halle des Chartrons. Tout en évoluant chacune dans leurs univers personnels, les démarches des trois artistes se rejoignent et se font écho.

Autour du thème de l’eau, installations et peintures invitent le visiteur à déambuler, suivre les méandres des flux picturaux et à plonger dans des sources sonores diverses.

Immergez vous dans le courant d’O, les artistes œuvrent chaque jour sur place, faisant évoluer leur installation. Le vernissage aura lieu le 17 juin à 19h

Halle des Chartrons 10 place du marché des chartrons Bordeaux 33075 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Exposition de trois artistes bordelaises du collectif TRACE-ECART: Marie-Laure Abboubi, Jutta Irion et Laure Grimonprez Exposition peinture

TRACE-ECART