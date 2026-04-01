Course au plan à Raphèle-les-Arles Chemin de la Cabro d’Or, Raphèle-les-Arles Arles

Arles

Course au plan à Raphèle-les-Arles

Dimanche 26 avril 2026 de 15h à 17h. Chemin de la Cabro d’Or, Raphèle-les-Arles Arènes Pierre Plantevin Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Assistez à la Course au Plan de la manade des Alpilles aux arènes Pierre Plantevin de Raphèle-les-Arles.

La traditionnelle Course au Plan organisée par le Club Taurin Raphélois, avec les taureaux de la manade des Alpilles, promet des moments de bravoure et d’émotion. Une fête aux accents provençaux qui ravira passionnés de traditions et amateurs de frissons. .

Chemin de la Cabro d’Or, Raphèle-les-Arles Arènes Pierre Plantevin Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 46 47 00 ctraphelois@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attend the Course au Plan by the manade des Alpilles at the Pierre Plantevin arena in Raphèle-les-Arles.

L’événement Course au plan à Raphèle-les-Arles Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles