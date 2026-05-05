Course camarguaise À l’avenir Espace festif le Palio Istres

Istres

Course camarguaise À l’avenir

Samedi 20 juin 2026 à partir de 11h. Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Course camarguaise avec la participation exceptionnelle de Joachim Cadenas et le 1er Trophée de la Porte d’Arles.

La course camarguaise À l’avenir se déroulera aux Arènes Le Palio à Istres. Cet événement inclura le 1er Trophée de la Porte d’Arles et mettra en vedette la participation exceptionnelle de Joachim Cadenas. Les manades Lou Pantaï, Didelot Langlade, Fournier & Fils, Lautier, Méjanes et Didelot Langlade présenteront leurs taureaux Colvert, Koleos, Valentino, Magritt, Corte et Pablo. Les raseteurs Youssef Elmahboub, Belkacem Benhammou, Enzo Bernard, Loïc Ameraoui, Florian Lopez, Amaury Cadenas et Hamed Bouddiaf seront présents. .

Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Camargue race with the exceptional participation of Joachim Cadenas and the 1st Trophée de la Porte d’Arles.

L’événement Course camarguaise À l’avenir Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres