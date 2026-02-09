Course cycliste Montregard
Course cycliste Montregard dimanche 6 septembre 2026.
Course cycliste
le bourg Montregard Haute-Loire
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
2026-09-06
Course cyclise organisée par l’Ecof dès 14h-pour la catégorie 2, 14 h 02 pour la catégorie 3 (5 tours), 14 h 05 pour la catégorie 4 (4 tours) et 14 h 07 pour la catégorie 5 (3 tours).
le bourg Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Cycle race organized by Ecof from 2 p.m. for category 2, 2.02 p.m. for category 3 (5 laps), 2.05 p.m. for category 4 (4 laps) and 2.07 p.m. for category 5 (3 laps).
