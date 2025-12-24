Course cycliste Prix AS Culan Cyclisme, Sidiailles

Course cycliste Prix AS Culan Cyclisme, Sidiailles dimanche 28 juin 2026.

Sidiailles Cher

Tarif : – –

Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

2026-06-28

Course cycliste au village de Sidiailles
Venez encourager les coureurs et partager un moment sportif et festif, open 3+ access1,2,3,4.   .

Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 55 90 28 

English :

Cycle race in the village of Sidiailles

