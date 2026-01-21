Marché Estival Sidiailles animé par Press Play Sidiailles
Venez flâner au marché estival de Sidaillles et profiter d’une ambiance chaleureuse, festive et colorée au cœur de l’été !
Sidiailles fait son festival au marché sous les marronniers de la place de l’église. Terroir et artisanat, animations et jeux … Buvette et petite restauration proposées sur place. Lancement de la saison des marchés d’été avec un concert de Presse Play, pop rock ! Ca va déboiter ne les ratez pas ! Marché de 17h à 20h30. Gratuit .
bourg Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire atelierducoin18@gmail.com
English :
Come and enjoy the warm, festive and colourful atmosphere of the summer market!
