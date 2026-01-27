Découvrir ENS de Sidiailles sur l’eau

Sidiailles Cher

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05

Découvrir l’Espace Naturel Sensible de Sidiailles est un moment d’émerveillement.

Une expérience à ne pas manquer! Découvrir le site naturel de SIdiailles, sa faune, sa flore, ses espèces remarquables en pagayant en toute quiétude. Chants d’oiseaux, traces et indices, observations sur l’eau rythmeront la navigation. Réservation cap.troncais@orange.fr ou 06-10-43-64-92 .

Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 43 64 92 cap.troncais@orange.fr

English :

Discovering the Espace Naturel Sensible de Sidiailles is a moment of wonder.

