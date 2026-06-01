Sidiailles

Fête de la Saint Pierre Brocante

bourg Sidiailles Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Le comité d’animation fête la Saint Pierre à Sidiailles

Le samedi, 18h30 célébration religieuse suivie d’un vin d’honneur offert.

Le dimanche , à partir de 7h brocante. pour les exposant 1€ le mètre linéaire, café offert. Buvette et restauration sur place (entrée cochon à la broche et salade 14€). Dessert à part, sur place par des artisans locaux. A 14h concert et à 15h prix de Sidiailles organisé par AS Culan cyclisme. .

bourg Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 34 55 29 61

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English :

The Comité d’Animation celebrates Saint Peter’s Day in Sidiailles

L’événement Fête de la Saint Pierre Brocante Sidiailles a été mis à jour le 2026-05-31 par OT CHATEAUMEILLANT