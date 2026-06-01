Fête de la Saint Pierre Brocante Sidiailles
Fête de la Saint Pierre Brocante Sidiailles samedi 27 juin 2026.
Sidiailles
Fête de la Saint Pierre Brocante
bourg Sidiailles Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Le comité d’animation fête la Saint Pierre à Sidiailles
Le samedi, 18h30 célébration religieuse suivie d’un vin d’honneur offert.
Le dimanche , à partir de 7h brocante. pour les exposant 1€ le mètre linéaire, café offert. Buvette et restauration sur place (entrée cochon à la broche et salade 14€). Dessert à part, sur place par des artisans locaux. A 14h concert et à 15h prix de Sidiailles organisé par AS Culan cyclisme. .
bourg Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 34 55 29 61
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English :
The Comité d’Animation celebrates Saint Peter’s Day in Sidiailles
L’événement Fête de la Saint Pierre Brocante Sidiailles a été mis à jour le 2026-05-31 par OT CHATEAUMEILLANT
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