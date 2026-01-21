Marché Estival Sidiailles animé par les Fingers Sidiailles
Marché Estival Sidiailles animé par les Fingers Sidiailles mercredi 22 juillet 2026.
Marché Estival Sidiailles animé par les Fingers
bourg Sidiailles Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22 20:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez flâner au marché estival et profiter d’une ambiance chaleureuse, festive et colorée au cœur de l’été !
Sidiailles fait son festival au marché sous les marronniers de la place de l’église. Terroir et artisanat, animations et jeux…. Buvette et petite restauration proposées sur place. Les Fingers, groupe de rock animeront cette soirée ! Accrochez-vous si vous ne les avez déjà vus, c’est de la bombe ! Ne les ratez pas ! Marché de 17h à 20h30. Gratuit ! .
bourg Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire atelierducoin18@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy the warm, festive and colourful atmosphere of the summer market!
L’événement Marché Estival Sidiailles animé par les Fingers Sidiailles a été mis à jour le 2026-01-21 par OT CHATEAUMEILLANT