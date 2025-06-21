Huriel

Course de Caisses à savon

route de la Chapelaude Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Course de caisses à savon le dimanche 21 juin 2025.

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route de la Chapelaude Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 culture@huriel.fr

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English :

Soapbox race on Sunday, June 21, 2025.

L’événement Course de Caisses à savon Huriel a été mis à jour le 2026-04-08 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ