Course de tau Rue des Arènes Mouriès
samedi 11 juillet 2026 · Rue des Arènes · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Course de tau
Samedi 11 juillet 2026 à partir de 21h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Assistez à une course de tau dans les arènes de Mouriès !Familles
Organisé par le Club Taurin Mourièsen
Vous ne connaissez pas la course camarguaise ?
Venez découvrir ce sport avec une course de tau (jeunes taureaux entiers) et châtres (taureaux castrés).
Avec les manades Tiberio, Allard, raynaud, Martini
Raseteurs invités C. Zelphati, L. Bressy, V. Laurent, T. Camacho et N. Desfonds .
Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com
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English :
Come and watch a tau bull race at the Mouriès arena!
L’événement Course de tau Mouriès a été mis à jour le 2026-07-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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