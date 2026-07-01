Course de tau Rue des Arènes Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Course de tau

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Assistez à une course de tau dans les arènes de Mouriès !Familles

Organisé par le Club Taurin Mourièsen



Vous ne connaissez pas la course camarguaise ?

Venez découvrir ce sport avec une course de tau (jeunes taureaux entiers) et châtres (taureaux castrés).



Avec les manades Tiberio, Allard, raynaud, Martini

Raseteurs invités C. Zelphati, L. Bressy, V. Laurent, T. Camacho et N. Desfonds .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com

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English :

Come and watch a tau bull race at the Mouriès arena!

L’événement Course de tau Mouriès a été mis à jour le 2026-07-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles