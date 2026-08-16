Course de Taureaux Jeunes Chemin de la longue vue Boulbon
jeudi 27 août 2026 · Chemin de la longue vue · Boulbon
Informations pratiques
Boulbon
Course de Taureaux Jeunes
Jeudi 27 août 2026 de 17h30 à 19h30. Chemin de la longue vue Arènes municipale Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:30:00
fin : 2026-08-27 19:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Rendez-vous aux arènes pour une course de taureaux jeunes organisée par le club taurin Boulbonnais avec les manades Saumade et Cavallini.
Avec Enzo Bernard, Nicolas Desfond, Rémi Zouyene, Vincent Laurent et Tégy Romero.
Les arènes sont un lieu incontournable pour les amateurs de culture provençale et traditions taurines. .
Chemin de la longue vue Arènes municipale Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Come to the bullring for a young bulls race organized by the Boulbonnais Bullfighting Club with the Saumade and Cavallini herds.
Featuring Enzo Bernard, Nicolas Desfond, Rémy Zouyene, Vincent Laurent, and Tégy Romero.
L’événement Course de Taureaux Jeunes Boulbon a été mis à jour le 2026-08-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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