Informations pratiques

Seilhac

Course de tracteur Tondeuse

Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Courses de tracteurs tondeuses, 1ere course 11h. Des défis jeux pour tous. Marché de créateurs et ou commercants à partir de 18h. Le repas du midi (steacks grillés) et le soir (moules frites) seront proposé pendant cette journée. Réservations repas si possible. Bal gratuit avec dj lolo et ambiance assurée pendant cette soirée. Venez nombreux. .

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 15 83 13

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English : Course de tracteur Tondeuse

L’événement Course de tracteur Tondeuse Seilhac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Contrées Vertes