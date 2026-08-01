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AGENDA · Seilhac

Course de tracteur Tondeuse Seilhac

samedi 22 août 2026 · Seilhac

Course de tracteur Tondeuse Seilhac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
19700 Seilhac
Département
Corrèze
Tarif

Seilhac

Course de tracteur Tondeuse

Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Courses de tracteurs tondeuses, 1ere course 11h. Des défis jeux pour tous. Marché de créateurs et ou commercants à partir de 18h. Le repas du midi (steacks grillés) et le soir (moules frites) seront proposé pendant cette journée. Réservations repas si possible. Bal gratuit avec dj lolo et ambiance assurée pendant cette soirée. Venez nombreux.   .

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 15 83 13 

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English : Course de tracteur Tondeuse

L’événement Course de tracteur Tondeuse Seilhac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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