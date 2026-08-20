Course des 10 000 maîtres du Barreau de Bordeaux, Palais de Justice, Bordeaux
dimanche 4 octobre 2026 · Palais de Justice · Bordeaux
Informations pratiques
Course des 10 000 maîtres du Barreau de Bordeaux Dimanche 4 octobre, 10h30 Palais de Justice Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T13:00:00+02:00
Rendez-vous le dimanche 4 octobre, à 10h30, Place de la République à Bordeaux pour la Course des 10 000 Maîtres !
Départ devant le Palais de Justice (Place de la République) – Parcours de 10 kms dans le centre de Bordeaux.
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Le Barreau de Bordeaux organise la 19ème édition de la Course des 10 000 maîtres à Bordeaux !
Barreau de Bordeaux
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