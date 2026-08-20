Course des 10 000 maîtres du Barreau de Bordeaux, Palais de Justice, Bordeaux

Informations pratiques

Course des 10 000 maîtres du Barreau de Bordeaux Dimanche 4 octobre, 10h30 Palais de Justice Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T13:00:00+02:00

Rendez-vous le dimanche 4 octobre, à 10h30, Place de la République à Bordeaux pour la Course des 10 000 Maîtres !

Départ devant le Palais de Justice (Place de la République) – Parcours de 10 kms dans le centre de Bordeaux.

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Le Barreau de Bordeaux organise la 19ème édition de la Course des 10 000 maîtres à Bordeaux !

Barreau de Bordeaux