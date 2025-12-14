Course des 2 viaducs Le Blanc

Course des 2 viaducs

Rue Pierre de Coubertin Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Boucle sur une grande partie de la voie verte, ancienne voie ferrée, et les 2 derniers km en ville sans aucune difficulté.Familles

La course des 2 viaducs est un 10 km. Le départ se fait à 800m de l’arrivée, en haut du viaduc. Le parcours se réalise en majorité sur une voie verte bitumé, sur une ancienne voie de chemin de fer. L’arrivée à lieu sur le stade. Le parcours est donc globalement descendant, avec 30 m de dénivelé négatif, principalement situé sur les 2 derniers km. Des courses pour les enfants sont également organisées à partir de 11h. Un ravitaillement est prévu à l’arrivée. Course pour enfants à partir de 11 h, sur le stade des Ménigouttes 600 m, 1 km et 2 km. .

Rue Pierre de Coubertin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 89 02 27 75 traildesmousses@gmail.com

English :

Loop on a large part of the greenway, former railway, and the last 2 km in town without any difficulty. The 10 km loop qualifies for the French 10 km championship. Rewards for all participants.

