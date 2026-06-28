UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Course des Garçons de Café Grand Jard Châlons-en-Champagne

Course des Garçons de Café Grand Jard Châlons-en-Champagne dimanche 28 juin 2026.

Lieu
Grand Jard
Adresse
Avenue du Maréchal Leclerc
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Début
dimanche 28 juin 2026
Fin
dimanche 28 juin 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Châlons-en-Champagne

Course des Garçons de Café

Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Tout public
Course des Garçons de Café.   .

Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est   lacasarepublica51@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course des Garçons de Café

L’événement Course des Garçons de Café Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)