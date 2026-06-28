Course des Garçons de Café Grand Jard Châlons-en-Champagne
Course des Garçons de Café Grand Jard Châlons-en-Champagne dimanche 28 juin 2026.
Châlons-en-Champagne
Course des Garçons de Café
Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Tout public
Course des Garçons de Café. .
Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est lacasarepublica51@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course des Garçons de Café
L’événement Course des Garçons de Café Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)
- Exposition André Dast Office de Tourisme Châlons-en-Champagne 1 juillet 2026
- Exposition Alain Min Office de Tourisme Châlons-en-Champagne 20 juillet 2026
- Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres Châlons-en-Champagne 21 août 2026
- Festival Foire en Scène Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne 28 août 2026
- 79ème Foire de Châlons Le Capitole Châlons-en-Champagne 28 août 2026