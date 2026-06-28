Course des Garçons de Café Grand Jard Châlons-en-Champagne dimanche 28 juin 2026.

Châlons-en-Champagne

Course des Garçons de Café

Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Tout public

Course des Garçons de Café. .

Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est lacasarepublica51@gmail.com

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English : Course des Garçons de Café

L’événement Course des Garçons de Café Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne