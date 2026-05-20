Lapalisse

Course des Pères Noël

Place du Marechal Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:00:00

fin : 2026-12-12 19:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Course urbaine non chronométrée. Sur inscription. Organisée par le Comité des Fêtes.

.

Place du Marechal Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Santa Claus race

By registration. By Comité des Fêtes.

L’événement Course des Pères Noël Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse