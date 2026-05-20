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Course des Pères Noël Lapalisse

Course des Pères Noël Lapalisse samedi 12 décembre 2026.

Adresse : Place du Marechal Leclerc

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lapalisse

Course des Pères Noël

Place du Marechal Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:00:00
fin : 2026-12-12 19:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Course urbaine non chronométrée. Sur inscription. Organisée par le Comité des Fêtes.
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Place du Marechal Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61 

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English : Santa Claus race

By registration. By Comité des Fêtes.

L’événement Course des Pères Noël Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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