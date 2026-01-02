Course des pionniers Rue du General de gaulle Tourouvre au Perche

Course des pionniers

Rue du General de gaulle Les Muséales, 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 09:00:00

fin : 2026-11-01 12:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Dans le cadre du festival franco-québécois Attache ta tuque , l’Amicale du personnel Intercommunal des Hauts du Perche en partenariat étroit avec la Communauté de Communes, organise une course à pied populaire, un trail, intitulé La Course des Pionniers , destinée à rassembler un public large à l’échelle du territoire des Hauts du Perche et bien au-delà. Un village d’accueil accueillera les participants pour l’émargement, la remise des dossards et des T-shirts, ainsi que l’accès aux vestiaires. Les parcours proposeront deux courses officielles chronométrées de 8 km et 15 km, complétées par une marche de 8 km ouverte à tous, en individuel ou par équipe, majoritairement en sous-bois (environ 90%), avec quelques portions de route, en s’appuyant sur la forêt domaniale toute proche et en partenariat avec l’ONF.

Possibilité de s’inscrire pour être signaleur. .

Rue du General de gaulle Les Muséales, 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie lacoursedespionniers@gmail.com

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English : Course des pionniers

L’événement Course des pionniers Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche