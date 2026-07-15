Course des Serveuses & Garçons de Café 2026 Limoges
samedi 26 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Course des Serveuses & Garçons de Café 2026
Place de la République Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Limoges accueille la traditionnelle course nationale des serveuses et garçons de café, organisée par la Chambre de commerce de Limoges. Sur un parcours exigeant de 4.2 km dans tout le centre ville de Limoges, les participants, en tenue traditionnelle, porteront un plateau chargé (bouteilles, verre, tasse) sans renverser le contenu sous peine de pénalités.
La finale nationale démarre à 16h, précédée d’animations place de la République (jeux, dégustations) et de la course des enfants à 15h30. Plus de vingt stands partenaires accueilleront le public qui pourra profiter d’activités gratuites et de dégustations. .
Place de la République Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 15 15
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English : Course des Serveuses & Garçons de Café 2026
L’événement Course des Serveuses & Garçons de Café 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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