Course d’orientation Beaulieu-sous-Bressuire Complexe sportif Bressuire

Bressuire

Course d’orientation Beaulieu-sous-Bressuire

Complexe sportif BEAULIEU-SOUS-BRESSUIRE Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Course d’orientation organisée par le comité des fêtes de Beaulieu-sous-Bressuire.

Envie de bouger, de réfléchir et de vous amuser en pleine nature ?

Rejoignez-nous pour Belli’Orient, une course d’orientation conviviale et accessible à tous !

Courses d’orientation: Découverte 1h30 max ou Sportive 2h30 max.

Rendez-vous au complexe sportif pour une matinée dynamique, suivie d’un moment chaleureux avec collation à l’arrivée. .

Complexe sportif BEAULIEU-SOUS-BRESSUIRE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 43 06 74 cdf.beaulieubressuire@gmail.com

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English : Course d’orientation Beaulieu-sous-Bressuire

L’événement Course d’orientation Beaulieu-sous-Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Bocage Bressuirais