Course d’Orientation Office de Tourisme Bois-d’Amont

Informations pratiques

Bois-d’Amont

Course d’Orientation

Office de Tourisme 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-20

Partez à la recherche des balises cachées dans le village de Bois d’Amont et soyez le plus rapide à les trouver.

Une activité dynamique et ludique, idéale pour se challenger entre amis ou en famille pendant les vacances.

À partir de 6 ans. .

Office de Tourisme 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52

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English : Course d’Orientation

L’événement Course d’Orientation Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses