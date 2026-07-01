UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bois-d'Amont

Course d’Orientation Office de Tourisme Bois-d’Amont

jeudi 16 juillet 2026 · Office de Tourisme · Bois-d'Amont

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
163 Rue des Couenneaux
Ville
39220 Bois-d'Amont
Département
Jura
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Bois-d’Amont

Course d’Orientation

Office de Tourisme 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-20

Partez à la recherche des balises cachées dans le village de Bois d’Amont et soyez le plus rapide à les trouver.

Une activité dynamique et ludique, idéale pour se challenger entre amis ou en famille pendant les vacances.

À partir de 6 ans.   .

Office de Tourisme 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course d’Orientation

L’événement Course d’Orientation Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

À voir aussi à Bois-d'Amont (Jura)