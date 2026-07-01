Course d’Orientation Office de Tourisme Bois-d’Amont
jeudi 16 juillet 2026 · Office de Tourisme · Bois-d'Amont
Informations pratiques
Bois-d’Amont
Course d’Orientation
Office de Tourisme 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-20
Partez à la recherche des balises cachées dans le village de Bois d’Amont et soyez le plus rapide à les trouver.
Une activité dynamique et ludique, idéale pour se challenger entre amis ou en famille pendant les vacances.
À partir de 6 ans. .
Office de Tourisme 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52
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English : Course d’Orientation
L’événement Course d’Orientation Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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