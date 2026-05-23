La Réunion

Course d’orientation

Dédale de Souliès La Réunion Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Les Explorateurs du Dédale de Souliès

Envie d’aventure et de grand air ? Partez dans une folle course d’orientation à la découverte du Dédale de Souliès, un site naturel étonnant aux allures de labyrinthe sauvage, avec ses 6 km de sentiers qui s’entrecroisent dans tous les sens !

Munis d’une carte et de votre sens de l’observation, relevez le défi de cette course d’orientation ludique et accessible à tous (dès 5 ans). Au fil des chemins, vous explorerez la richesse naturelle du site faune, flore et secrets du paysage se dévoileront à celles et ceux qui sauront ouvrir l’œil. Entre jeu, découverte et immersion en pleine nature, cette animation est idéale à vivre en famille ou entre amis.

À vos cartes, prêts, partez ! .

Dédale de Souliès La Réunion 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Course d’orientation

L’événement Course d’orientation La Réunion a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Coteaux et Landes de Gascogne