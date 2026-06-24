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Course d’Orientation Espace des Mondes Polaires Prémanon

Course d’Orientation Espace des Mondes Polaires Prémanon jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Espace des Mondes Polaires
Adresse
146 Rue de la Croix de la Teppe
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Prémanon

Course d’Orientation

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Partez à la recherche des balises cachées dans le village de Prémanon et soyez le plus rapide à les trouver.

Une activité dynamique et ludique, idéale pour se challenger entre amis ou en famille pendant les vacances.

À partir de 6 ans.   .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52 

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English : Course d’Orientation

L’événement Course d’Orientation Prémanon a été mis à jour le 2026-06-24 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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