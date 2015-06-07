Course d’orientation sur la promenade des Amoureux, Promenade des Amoureux, Cambrai

Course d’orientation sur la promenade des Amoureux Dimanche 7 juin, 15h00 Promenade des Amoureux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Le dimanche 07 juin à 15h

→ RV à l’entrée de la promenade des amoureux, rue de l’Escaut

Participez en famille ou en équipe à une course d’orientation captivante ! En explorant la promenade des amoureux, nichée le long de l’Escaut, vous aurez pour mission de trouver les balises cachées. Cette activité ludique et éducative vous permettra non seulement de tester vos compétences en orientation, mais aussi de découvrir les secrets fascinants des anciennes fortifications de Cambrai.

Proposé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai.

Gratuit, durée 1h30 maximum

À partir de 8 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte

Réservation conseillée au 03 27 78 36 15

Promenade des Amoureux Rue de l’Escaut 5900 Cambrai 59400 Cantimpré Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]

Le dimanche 07 juin à 15h

© Ville d’art et d’histoire de Cambrai