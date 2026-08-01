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AGENDA · Vittel

Course d’orientation urbaine Vittel

dimanche 16 août 2026 · Vittel

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
88800 Vittel
Département
Vosges
Tarif
8 Tarif de base plein tarif

Vittel

Course d’orientation urbaine

Vittel Vosges

Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Compétition comptant pour le classement national, ouverte aux licenciés et non licenciés voulant découvrir la discipline.

Entrée
Pass Loisirs-santé (sans classement, circuits loisir)
H/D20et+ 8 €
H/D18et- 5€

Pass Découverte compétition (avec classement, circuit vert à jaune)
H/D20et+ 12€
H/D18et- 10€

Pass Compétition (avec classement, circuits violet long, moyen, court, orange)
14€ Location de puce 2€ avec caution (clé de voiture, carte d’identité)Tout public
8  .

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 66 67 28 20  jpgco@sfr.fr

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English :

Competition counting toward the national rankings, open to both licensed and unlicensed participants who want to discover the sport.

Entry:
Recreation-Health Pass (no rankings, recreational courses):
Men/Women 20 and older: 8?
Men/Women 18 and younger: 5?

Discovery Pass Competition (with rankings, green and yellow courses):
Men/Women 20 and older: 12?
M/W 18 and under: 10?

Competition Pass (with ranking, long, medium, and short purple courses, orange course):
14? Chip rental: 2? with deposit (car key, ID card)

L’événement Course d’orientation urbaine Vittel a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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