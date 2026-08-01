Informations pratiques

Vittel

Course d’orientation urbaine

Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Compétition comptant pour le classement national, ouverte aux licenciés et non licenciés voulant découvrir la discipline.

Entrée

Pass Loisirs-santé (sans classement, circuits loisir)

H/D20et+ 8 €

H/D18et- 5€

Pass Découverte compétition (avec classement, circuit vert à jaune)

H/D20et+ 12€

H/D18et- 10€

Pass Compétition (avec classement, circuits violet long, moyen, court, orange)

14€ Location de puce 2€ avec caution (clé de voiture, carte d’identité)Tout public

8 .

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 66 67 28 20 jpgco@sfr.fr

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English :

Competition counting toward the national rankings, open to both licensed and unlicensed participants who want to discover the sport.

Entry:

Recreation-Health Pass (no rankings, recreational courses):

Men/Women 20 and older: 8?

Men/Women 18 and younger: 5?

Discovery Pass Competition (with rankings, green and yellow courses):

Men/Women 20 and older: 12?

M/W 18 and under: 10?

Competition Pass (with ranking, long, medium, and short purple courses, orange course):

14? Chip rental: 2? with deposit (car key, ID card)

L’événement Course d’orientation urbaine Vittel a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE