Course hippique Parc Saint-Jean Rue du Gué de Bedet Montluçon dimanche 7 juin 2026.
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Courses de trot et autres animations.
Parc Saint-Jean Rue du Gué de Bedet Hippodrome Saint-Jean Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 80 81 contact@hippodrome-montlucon.com
English :
Trotting races and other entertainment.
