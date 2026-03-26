Course la thionvilloise

Place de la Liberté Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

13ème édition de la Thionvilloise

Deux parcours: marche et course.

Bulletins d’inscription disponible à l’Office de Tourisme.

T-shirt taille enfant à partir de 12 ans.

La Thionvilloise aujourd’hui, c’est plus de 300 bénévoles qui se mobilisent chaque mois de juin, près de 6000 personnes qui marchent ou courent et des bénéfices toujours affectés à 100 % aux malades et à leurs familles au travers des activités et des projets.Tout public

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Place de la Liberté Thionville 57100 Moselle Grand Est contactDDC@lesdamesdecoeur.fr

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English :

13th edition of the Thionvilloise :

Two routes: walk and run.

Registration forms available from the Tourist Office.

T-shirts for children aged 12 and over.

Today, La Thionvilloise involves over 300 volunteers every June, nearly 6,000 walkers and runners, and 100% of the profits are always allocated to patients and their families through activities and projects.

L’événement Course la thionvilloise Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME