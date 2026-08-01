Course Landaise et Jeux d’arènes STADE DE BENEJACQ Bénéjacq

Informations pratiques

Bénéjacq

Course Landaise et Jeux d’arènes

STADE DE BENEJACQ Rue du Stade Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Pour clôturer les fêtes du village de Bénéjacq, des courses landaises et jeux d’arènes vous attendent. .

STADE DE BENEJACQ Rue du Stade Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Course Landaise et Jeux d’arènes

L’événement Course Landaise et Jeux d’arènes Bénéjacq a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay