Course Landaise et Jeux d’arènes STADE DE BENEJACQ Bénéjacq
dimanche 16 août 2026 · STADE DE BENEJACQ · Bénéjacq
Informations pratiques
Bénéjacq
Course Landaise et Jeux d’arènes
STADE DE BENEJACQ Rue du Stade Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Pour clôturer les fêtes du village de Bénéjacq, des courses landaises et jeux d’arènes vous attendent. .
STADE DE BENEJACQ Rue du Stade Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Course Landaise et Jeux d’arènes
L’événement Course Landaise et Jeux d’arènes Bénéjacq a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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