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Fêtes de Bénéjacq 2026 Impasse Camors Bénéjacq

dimanche 16 août 2026 · Impasse Camors · Bénéjacq

Fêtes de Bénéjacq 2026 Impasse Camors Bénéjacq

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Impasse Camors
Adresse
ESPACE MADAUNE
Ville
64800 Bénéjacq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bénéjacq

Fêtes de Bénéjacq 2026

Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 23:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Les fêtes de Bénéjacq auront lieu du 13 au 16 août.
Voici le programme du dimanche 16 août
8h La Passeyade Biarnèse marche, vtt, gravel, animation musicale
12h Restauration et Buvette de l’Estanquet du Bénéjacq Olympique
16h-18h Course Landaise / Stade de Bénéjacq
19h Restauration et Buvette de l’Estanquet du Bénéjacq Olympique
20h-23h30 Concert Appaloosa Orchestra
23h Feu d’artifice   .

Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 59 61 01 

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English : Fêtes de Bénéjacq 2026

L’événement Fêtes de Bénéjacq 2026 Bénéjacq a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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