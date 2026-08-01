Fêtes de Bénéjacq 2026 Impasse Camors Bénéjacq

Informations pratiques

Bénéjacq

Fêtes de Bénéjacq 2026

Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 23:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Les fêtes de Bénéjacq auront lieu du 13 au 16 août.

Voici le programme du dimanche 16 août

8h La Passeyade Biarnèse marche, vtt, gravel, animation musicale

12h Restauration et Buvette de l’Estanquet du Bénéjacq Olympique

16h-18h Course Landaise / Stade de Bénéjacq

19h Restauration et Buvette de l’Estanquet du Bénéjacq Olympique

20h-23h30 Concert Appaloosa Orchestra

23h Feu d’artifice .

Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 59 61 01

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English : Fêtes de Bénéjacq 2026

L’événement Fêtes de Bénéjacq 2026 Bénéjacq a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay