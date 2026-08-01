Fêtes de Bénéjacq 2026 Impasse Camors Bénéjacq
vendredi 14 août 2026 · Impasse Camors · Bénéjacq
Informations pratiques
Bénéjacq
Fêtes de Bénéjacq 2026
Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 02:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Les fêtes de Bénéjacq auront lieu du 13 au 16 août.
Voici le programme du vendredi 14 août
14h Tournoi de pétanque ouvert aux Bénéjacquois et leurs invités (inscription sur place).
18h Buvette et Restauration de l’Estanquet du Bénéjacq Olympique
18h-21h Apéro Concert “Les Petits Gourmands”.
22h-2h Bal des conscrits Podium Espilon. .
Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 59 61 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Bénéjacq 2026
L’événement Fêtes de Bénéjacq 2026 Bénéjacq a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
À voir aussi à Bénéjacq (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes de Bénéjacq 2026 Soirée Les petits Gourmands Impasse Camors Bénéjacq 13 août 2026
- Fêtes de Bénéjacq 2026 Impasse Camors Bénéjacq 15 août 2026
- La passeyade biarnèse SALLE JEAN MADAUNE Bénéjacq 16 août 2026
- Fêtes de Bénéjacq 2026 Impasse Camors Bénéjacq 16 août 2026
- Course Landaise et Jeux d’arènes STADE DE BENEJACQ Bénéjacq 16 août 2026