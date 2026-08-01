Fêtes de Bénéjacq 2026 Impasse Camors Bénéjacq

Informations pratiques

Bénéjacq

Fêtes de Bénéjacq 2026

Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 02:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Les fêtes de Bénéjacq auront lieu du 13 au 16 août.

Voici le programme du vendredi 14 août

14h Tournoi de pétanque ouvert aux Bénéjacquois et leurs invités (inscription sur place).

18h Buvette et Restauration de l’Estanquet du Bénéjacq Olympique

18h-21h Apéro Concert “Les Petits Gourmands”.

22h-2h Bal des conscrits Podium Espilon. .

Impasse Camors ESPACE MADAUNE Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 59 61 01

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English : Fêtes de Bénéjacq 2026

L’événement Fêtes de Bénéjacq 2026 Bénéjacq a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay