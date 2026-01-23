Ronchamp

Course Les 3 Ballons

Centre Ville Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Course cycliste Les 3 Ballons à Ronchamp.

A l’occasion des 3 Ballons Chef de File vous avez l’opportunité unique de vivre une arrivée au sommet de la mythique Planche des Belles Filles ! Haut lieu du Tour de France ces dernières années, vous ne serez pas déçu par ce passage devenu légendaire de part ses pourcentages vertigineux dans les derniers mètres de l’ascension.

En plus de la Planche des Belles Filles, vous découvrirez, que ce soit sur la Granfondo de 181km ou la Médiofondo de 93km, certains des plus beaux cols des Vosges du Sud.

Vendredi 5 juin de 10h à 19h retrait des dossards à La Filature de Ronchamp

Samedi 6 juin

– 7h Départ de la course depuis le centre ville de Ronchamp.

– 12h Ouverture Pasta Party

– 14h30 Remise des prix .

Centre Ville Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Course Les 3 Ballons

L’événement Course Les 3 Ballons Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-12 par RONCHAMP TOURISME