Course Les Crêtes Baraquines

Cosec Monthermé Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

course nature Les Crêtes Baraquines qui aura lieu comme chaque année depuis 1981 le 1er mai.Cette année si les avis et les autorisations sont favorables on vous réservera une petite surprise à l’arrivée sur le 18 km ? Les inscriptions seront ouvertes le 1er février sur ledossard.com

Cosec Monthermé 08800 Ardennes Grand Est thibaultjacquemin08120@gmail.com

English :

les Crêtes Baraquines nature race, which has taken place every year since 1981 on May 1. This year, if the notices and authorizations are favourable, we’ll have a little surprise in store for you at the finish of the 18km race? Registration opens on February 1 on ledossard.com

L’événement Course Les Crêtes Baraquines Monthermé a été mis à jour le 2026-01-21 par Ardennes Tourisme