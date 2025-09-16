L’orée des Légendes Monthermé
L’orée des Légendes Monthermé samedi 18 avril 2026.
L’orée des Légendes
Cosec Monthermé Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Le festival fête ses 10 ans à Monthermé.
.
Cosec Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 6 25 56 88 60 contact@loreedeslegendes.fr
English :
The festival celebrates its 10th anniversary in Monthermé.
German :
Das Festival feiert sein 10-jähriges Bestehen in Monthermé.
Italiano :
Il festival celebra il suo 10° anniversario a Monthermé.
Espanol :
El festival celebra su 10º aniversario en Monthermé.
L’événement L’orée des Légendes Monthermé a été mis à jour le 2025-09-16 par Ardennes Tourisme