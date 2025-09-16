L’orée des Légendes Monthermé

L’orée des Légendes Monthermé samedi 18 avril 2026.

L’orée des Légendes

Cosec Monthermé Ardennes

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

2026-04-18

Le festival fête ses 10 ans à Monthermé.

Cosec Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 6 25 56 88 60 contact@loreedeslegendes.fr

English :

The festival celebrates its 10th anniversary in Monthermé.

German :

Das Festival feiert sein 10-jähriges Bestehen in Monthermé.

Italiano :

Il festival celebra il suo 10° anniversario a Monthermé.

Espanol :

El festival celebra su 10º aniversario en Monthermé.

L’événement L’orée des Légendes Monthermé a été mis à jour le 2025-09-16 par Ardennes Tourisme