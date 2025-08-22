La Grande Boucle des Ardennes Monthermé Ardennes

La Grande Boucle des Ardennes

La Grande Boucle des Ardennes 08800 Monthermé Ardennes Grand Est

Jour 1 207 km Débutez votre circuit par Charleville-Mézières, Ville d’Art et d’Histoire et découvrez tout ce que celle-ci a à vous offrir sa fameuse Place Ducale, le Grand Marionnettiste, les remparts de Mézières, ses musées. Traversez la Vallée de la Meuse par la forêt, Monthermé, la Perle des Ardennes, puis Revin. Partez ensuite vers le Plateau de Rocroi et découvrez cette Petite Cité de Caractère, ville-forteresse conçue sous forme d’étoile. Suivez la ligne droite vous menant à Fumay et appréciez la route qui devient de plus en plus sinueuse. Prenez la direction de Givet en passant par Hierges, village médiéval au charme pittoresque, et découvrez les ruines de son château. Repartez ensuite vers Givet, dominée par Charlemont, citadelle de la ville construite par Charles Quint. Après Givet, partez pour la Belgique en direction de Dinant, en longeant de très près la Meuse. A Dinant, vous pourrez admirer la magnifique citadelle de la ville ou encore visiter la Maison Leffe, maison de la fameuse bière. Profitez un peu des routes belges en passant par Houyet et Hulsonniaux, puis revenez en France par la ville de Fromelennes. Vous jonglerez ensuite entre la France et la Belgique jusqu’à Hargnies, puis Haybes-la-Jolie. Reprenez ensuite la route vers Monthermé. Jour 2 193 km Partez sur une route pleine de promesses le long de la Semois, notre coup de cœur sur ce circuit. Empruntez cette route très sinueuse et faites durer le plaisir jusqu’à Rochehaut. Là-haut, vous pourrez vous arrêter au panorama de la ville, et ainsi profiter d’une magnifique vue sur le méandre de la Semois. Roulez ensuite vers Bouillon, et son impressionnant château, puis revenez en France par Carignan. Retrouvez la Meuse à Mouzon, Petite Cité de Caractère, et suivez-la jusqu’à Sedan en parcourant une facette différente de sa vallée. La dernière étape proposée sur ce circuit est Sedan, Ville d’Art et d’Histoire, et son Château Fort, le plus grand d’Europe. Regagnez Charleville-Mézières pour boucler ce circuit ardennais. Tout au long du circuit, de nombreux points de vue sont présents, vous offrant ainsi toujours une bonne occasion de s’offrir une petite pause bien méritée. Voir la carte Télécharger le fichier KML du circuit Télécharger le livret explicatif du circuit

http://cnstlltn.com/master/c7d7e7af-f50e-447f-971f-8ac402aea490/la+grande+boucle+des+ardennes.kml?c=636549943934216238 +33 3 24 56 06 08

English :

Day 1 207 km: Start your tour by Charleville-Mézières, City of Art and History and discover all it has to offer: its famous Place Ducale, the Grand Puppeteer, the ramparts of Mézières, its museums. Cross the Meuse Valley through the forest, Monthermé, the Pearl of the Ardennes, then Revin. Then head towards the Plateau de Rocroi and discover this Small City of Character, a fortress town designed in the shape of a star. Follow the straight line leading you to Fumay and enjoy the road which becomes more and more sinuous. Take the direction of Givet via Hierges, a medieval village with picturesque charm, and discover the ruins of its castle. Then head back to Givet, dominated by Charlemont, the citadel of the town built by Charles V. After Givet, set off for Belgium in the direction of Dinant, following the Meuse river very closely. In Dinant, you can admire the magnificent citadel of the city or visit the Maison Leffe, home of the famous beer. Enjoy the Belgian roads via Houyet and Hulsonniaux, then return to France via the town of Fromelennes. You will then juggle between France and Belgium until you reach Hargnies, then Haybes-la-Jolie. Then take the road back to Monthermé. Day 2 193 km: Set off on a road full of promise along the Semois, our favourite part of the tour. Take this very winding road and make the pleasure last until Rochehaut. Up there, you can stop at the panorama of the town and enjoy a magnificent view of the meander of the Semois. Then drive towards Bouillon, and its impressive castle, and return to France via Carignan. Find the Meuse river in Mouzon, a small town of character, and follow it to Sedan, following a different side of its valley. The last stop proposed on this circuit is Sedan, City of Art and History, and its Castle, the largest in Europe. Return to Charleville-Mézières to complete this Ardennes circuit. All along the circuit, many points of view are present, always offering you a good opportunity to take a well-deserved break. See the map Download the KML file of the circuit Download the explanatory booklet of the circuit

Deutsch :

Tag 1 207 km: Beginnen Sie Ihre Rundreise in Charleville-Mézières, Stadt der Kunst und Geschichte, und entdecken Sie alles, was diese Stadt zu bieten hat: ihren berühmten Place Ducale, den Großen Puppenspieler, die Stadtmauern von Mézières, ihre Museen. Durchqueren Sie das Maastal durch den Wald, Monthermé, die Perle der Ardennen, und dann Revin. Fahren Sie dann zum Plateau von Rocroi und entdecken Sie diese Petite Cité de Caractère, eine sternförmig angelegte Festungsstadt. Folgen Sie der geraden Linie nach Fumay und genießen Sie die Straße, die immer kurviger wird. Fahren Sie in Richtung Givet durch Hierges, ein mittelalterliches Dorf mit malerischem Charme, und entdecken Sie die Ruinen seiner Burg. Fahren Sie dann zurück nach Givet, das von Charlemont, der von Karl V. erbauten Zitadelle der Stadt, überragt wird. Nach Givet fahren Sie nach Belgien in Richtung Dinant, wobei Sie ganz nah an der Maas entlang fahren. In Dinant können Sie die wunderschöne Zitadelle der Stadt bewundern oder das Maison Leffe, die Heimat des berühmten Bieres, besuchen. Genießen Sie ein wenig die belgischen Straßen, indem Sie durch Houyet und Hulsonniaux fahren, und kehren Sie dann über die Stadt Fromelennes nach Frankreich zurück. Anschließend jonglieren Sie zwischen Frankreich und Belgien bis nach Hargnies und dann nach Haybes-la-Jolie. Nehmen Sie dann die Straße zurück nach Monthermé. Tag 2 193 km: Fahren Sie auf einer vielversprechenden Straße entlang des Flusses Semois, unserem Favoriten auf dieser Tour. Nehmen Sie diese sehr kurvenreiche Straße und lassen Sie es bis nach Rochehaut dauern. Dort oben können Sie am Stadtpanorama anhalten und einen herrlichen Blick auf die Schleife der Semois genießen. Fahren Sie dann nach Bouillon mit seiner beeindruckenden Burg und kehren Sie über Carignan nach Frankreich zurück. In Mouzon, einer Petite Cité de Caractère , treffen Sie wieder auf die Maas und folgen ihr bis nach Sedan, wobei Sie eine andere Facette des Tals kennenlernen. Die letzte Station auf dieser Tour ist Sedan, die Stadt der Kunst und Geschichte, mit ihrer Festung, der größten Europas. Die Ardennen-Rundfahrt endet in Charleville-Mézières. Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Aussichtspunkte, die immer wieder eine gute Gelegenheit für eine wohlverdiente Pause bieten. Karte anzeigen KML-Datei der Route herunterladen Broschüre mit Erläuterungen zur Route herunterladen

Italiano :

Giorno 1 207 km Iniziate il vostro tour a Charleville-Mézières, città d’arte e di storia, e scoprite tutto ciò che ha da offrire: la sua famosa Place Ducale, la Grand Marionnettiste, i bastioni di Mézières, i suoi musei. Attraversate la Valle della Mosa attraverso la foresta, Monthermé, la Perla delle Ardenne, poi Revin. Dirigetevi poi verso il Plateau de Rocroi e scoprite questa Petite Cité de Caractère , una città fortificata a forma di stella. Seguite il rettilineo fino a Fumay e godetevi la strada che diventa sempre più tortuosa. Dirigetevi verso Givet passando per Hierges, un pittoresco villaggio medievale, e scoprite le rovine del suo castello. Tornate poi a Givet, dominata da Charlemont, la cittadella della città costruita da Carlo V. Dopo Givet, dirigetevi verso il Belgio in direzione di Dinant, seguendo da vicino il fiume Mosa. A Dinant si può ammirare la magnifica cittadella della città o visitare la Maison Leffe, sede della famosa birra. Godetevi le strade belghe passando per Houyet e Hulsonniaux, poi tornate in Francia passando per la città di Fromelennes. Poi ci si destreggia tra Francia e Belgio fino a Hargnies, poi Haybes-la-Jolie. Poi tornate a Monthermé. Giorno 2 193 km: si parte per una strada piena di promesse lungo il Semois, il nostro preferito in questo tour. Prendete questa strada molto tortuosa e fate in modo che il piacere duri fino a Rochehaut. Lassù, potrete fermarvi sul panorama della città e godere di una magnifica vista sui meandri del Semois. Poi raggiungete Bouillon, con il suo imponente castello, e rientrate in Francia passando per Carignan. Ritrovate la Mosa a Mouzon, una piccola città di carattere, e seguitela fino a Sedan, ammirando un altro lato della valle. L’ultima tappa di questo tour è Sedan, città d’arte e di storia, e la sua fortezza, la più grande d’Europa. Tornate a Charleville-Mézières per completare questo tour delle Ardenne. Lungo tutto il percorso si trovano numerosi punti panoramici, che offrono sempre una buona occasione per fare una meritata pausa. Vedi la mappa Scarica il file KML del circuito Scarica il libretto esplicativo del circuito

Español :

Día 1 207 km Comience su recorrido en Charleville-Mézières, Ciudad de Arte e Historia, y descubra todo lo que le ofrece: su famosa Plaza Ducal, el Grand Marionnettiste, las murallas de Mézières, sus museos. Atraviese el valle del Mosa por el bosque, Monthermé, la Perla de las Ardenas, y luego Revin. A continuación, diríjase al Plateau de Rocroi y descubra esta Petite Cité de Caractère , una ciudad fortificada diseñada en forma de estrella. Siga la línea recta hasta Fumay y disfrute de la carretera a medida que se vuelve más y más sinuosa. Diríjase a Givet pasando por Hierges, un pintoresco pueblo medieval, y descubra las ruinas de su castillo. A continuación, vuelva a Givet, dominada por Charlemont, la ciudadela de la ciudad construida por Carlos V. Después de Givet, diríjase a Bélgica en dirección a Dinant, siguiendo muy de cerca el río Mosa. En Dinant, podrá admirar la magnífica ciudadela de la ciudad o visitar la Maison Leffe, sede de la famosa cerveza. Disfrute de las carreteras belgas a través de Houyet y Hulsonniaux, y luego regrese a Francia por la ciudad de Fromelennes. A continuación, se hace un malabarismo entre Francia y Bélgica hasta llegar a Hargnies, y luego a Haybes-la-Jolie. A continuación, regrese a Monthermé. Día 2 193 km: Emprenda un camino prometedor a lo largo del Semois, nuestro favorito en este recorrido. Tome esta carretera tan sinuosa y haga que el placer dure hasta Rochehaut. Allí arriba, podrá detenerse en el panorama de la ciudad y disfrutar de una magnífica vista del serpenteante Semois. A continuación, conduzca hasta Bouillon, con su impresionante castillo, y regrese a Francia por Carignan. Encuentre el Mosa en Mouzon, una pequeña ciudad con carácter, y sígalo hasta Sedan, contemplando un lado diferente del valle. La última parada de este recorrido es Sedán, Ciudad de Arte e Historia, y su Fortaleza, la más grande de Europa. Regrese a Charleville-Mézières para completar este recorrido por las Ardenas. A lo largo de la ruta, hay numerosos miradores, que siempre ofrecen una buena oportunidad para tomar un merecido descanso. Ver el mapa Descargar el archivo KML del circuito Descargar el folleto explicativo del circuito

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme