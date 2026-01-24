Fête de la bière Quai Aristide Briand Monthermé

Fête de la bière

Quai Aristide Briand Port de Plaisance Monthermé Ardennes

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

2026-05-01

Entrée gratuite Petite restauration sur place Animation musicale Entrée libre, brasseurs locaux,

Quai Aristide Briand Port de Plaisance Monthermé 08800 Ardennes Grand Est francis.gardellin@gmail.com

English :

Free admission Small catering on site Musical entertainment Free admission, local brewers,

L’événement Fête de la bière Monthermé a été mis à jour le 2026-01-22 par Ardennes Tourisme