Fête de la bière Quai Aristide Briand Monthermé
Fête de la bière Quai Aristide Briand Monthermé vendredi 1 mai 2026.
Fête de la bière
Quai Aristide Briand Port de Plaisance Monthermé Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Entrée gratuite Petite restauration sur place Animation musicale Entrée libre, brasseurs locaux,
.
Quai Aristide Briand Port de Plaisance Monthermé 08800 Ardennes Grand Est francis.gardellin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free admission Small catering on site Musical entertainment Free admission, local brewers,
L’événement Fête de la bière Monthermé a été mis à jour le 2026-01-22 par Ardennes Tourisme