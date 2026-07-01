COURSE-MARCHE Urcuit
samedi 25 juillet 2026 · Urcuit
Informations pratiques
Urcuit
COURSE-MARCHE
Salle Indarka Urcuit Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’association URCUIT A TOUTES JAMBES organise dans le cadre des fêtes avec le comité, une course et une marche le samedi 25 juillet.
Départ de la salle Indarka marche 9h30, course 10h30
Inscriptions à partir de 9 heures
PPS obligatoire pour al course .
Salle Indarka Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 73 47 urcuitatoutesjambes@gmail.com
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English : COURSE-MARCHE
L’événement COURSE-MARCHE Urcuit a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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