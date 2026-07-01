Informations pratiques

Urcuit

COURSE-MARCHE

Salle Indarka Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’association URCUIT A TOUTES JAMBES organise dans le cadre des fêtes avec le comité, une course et une marche le samedi 25 juillet.

Départ de la salle Indarka marche 9h30, course 10h30

Inscriptions à partir de 9 heures

PPS obligatoire pour al course .

Salle Indarka Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 73 47 urcuitatoutesjambes@gmail.com

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English : COURSE-MARCHE

L’événement COURSE-MARCHE Urcuit a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque