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AGENDA · Urcuit

COURSE-MARCHE Urcuit

samedi 25 juillet 2026 · Urcuit

COURSE-MARCHE Urcuit

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Salle Indarka
Ville
64990 Urcuit
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urcuit

COURSE-MARCHE

Salle Indarka Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

L’association URCUIT A TOUTES JAMBES organise dans le cadre des fêtes avec le comité, une course et une marche le samedi 25 juillet.

Départ de la salle Indarka marche 9h30, course 10h30

Inscriptions à partir de 9 heures

PPS obligatoire pour al course   .

Salle Indarka Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 73 47  urcuitatoutesjambes@gmail.com

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English : COURSE-MARCHE

L’événement COURSE-MARCHE Urcuit a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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