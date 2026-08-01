Course Nature des Vaseix Verneuil-sur-Vienne
dimanche 20 septembre 2026 · Verneuil-sur-Vienne
Informations pratiques
Verneuil-sur-Vienne
Course Nature des Vaseix
Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:45:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La 14 e édition de la Course Nature des Vaseix propose une course, une marche nordique, une randonnée sur des chemins forestiers. Ces courses sont accessibles à tous ! Les nombreux sentiers de la fôret des Vaseix située aux portes de Limoges, offrent un parcours différents, entièrement sur chemins forestiers. .
Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Course Nature des Vaseix
L’événement Course Nature des Vaseix Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Limoges Métropole
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