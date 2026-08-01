Informations pratiques

Verneuil-sur-Vienne

Course Nature des Vaseix

Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:45:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La 14 e édition de la Course Nature des Vaseix propose une course, une marche nordique, une randonnée sur des chemins forestiers. Ces courses sont accessibles à tous ! Les nombreux sentiers de la fôret des Vaseix située aux portes de Limoges, offrent un parcours différents, entièrement sur chemins forestiers. .

Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Course Nature des Vaseix

L’événement Course Nature des Vaseix Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Limoges Métropole