Découverte de la carrière de Pagnac, Carrière de Pagnac, Verneuil-sur-Vienne
samedi 19 septembre 2026 · Carrière de Pagnac · Verneuil-sur-Vienne
Informations pratiques
Découverte de la carrière de Pagnac Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Carrière de Pagnac Haute-Vienne
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes par visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
La carrière de Pagnac ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire découvrir l’envers du décor.
En petit groupe, vous pourrez approcher les installations à l’arrêt et comprendre les différentes étapes de fabrication des matériaux, depuis l’abattage par tir de mine jusqu’à la mise en stock des produits finis.
Carrière de Pagnac Pagnac 87430 Verneuil-sur Vienne Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0669412670 https://www.eurovia.fr/agences/6130-carriere-de-pagnac [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MhhzmNpARkWSA_aDkIAAUW728eZx9nFDupAEo7jImR5URFJIWDhYWFZNSEFYRTFHSzY0UU1BTVNGRC4u »}] Carrière de gneiss exploitée depuis 1 siècle, embranchée fer afin de fournir du ballast pour les voies de chemin de fer, ce site remarquable vous accueille lors d’une visite guidée afin de découvrir l’outil industriel et la biodiversité présente en carrière.
Visite gratuite sur inscription (par téléphone au 0669412670) :
– accueil 9h30 pour café/viennoiseries, visite guidée de 10 à 12h
– accueil à 14h, visité guidée de 14h30 à 16h30
Le nombre de places est limitée à une 20aine de personnes par groupe. Chaussures fermées obligatoires
Présence d’un parking, pas de transports à proximité
La carrière de Pagnac ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire découvrir l’envers du décor.
©Jérôme LOUP
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