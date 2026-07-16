Informations pratiques

Verneuil-sur-Vienne

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Carrière de Pagnac

Rue de Pagnac Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la carrière de Pagnac ouvre exceptionnellement ses portes pour une immersion au cœur d’un site industriel en activité depuis près d’un siècle. Cette visite guidée permet de découvrir les différentes étapes de l’exploitation du gneiss, de l’extraction de la roche jusqu’à la fabrication et au stockage des granulats utilisés notamment pour les infrastructures routières et ferroviaires. Les participants pourront approcher les installations à l’arrêt, observer les fronts de taille et mieux comprendre les techniques d’extraction, dont les tirs de mine. La visite met également en lumière la richesse écologique du site, refuge d’une biodiversité remarquable où cohabitent notamment le faucon pèlerin, le petit rhinolophe et le crapaud calamite. Une occasion rare de découvrir les coulisses d’une carrière et les liens entre activité industrielle, .

Rue de Pagnac Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 41 26 70

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Carrière de Pagnac

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Carrière de Pagnac Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole